Verdwaalde toeristen op station Zaandam

Opnieuw rijden er vandaag geen treinen in Noord-Holland. En het lijkt erop dat iedereen hiervan op de hoogte is, behalve de toeristen, ziet verslaggever Tom van Midden op het station van Zaandam.

"We zijn hier op vakantie en we zouden gisteren al naar Amsterdam gaan, maar toen reden er geen treinen vanwege de staking", vertelt een Engelse toerist. "Ons is verteld dat ze maar één dag staken, dus dat is vervelend." De toeristen hadden zojuist een treinticket gekocht, maar die kan in de prullenbak.

"Op het scherm staat de dag van gisteren en dat ze staken, maar er staat niets over vandaag", zegt de Engelse vrouw. De toeristen worden op het station verkeerd voorgelicht, want ze kunnen gewoon een treinkaartje kopen en ook de kiosk is open.

Een Spaanse man die in Nederland werkt, had net als de Engelsen het nieuws gemist:"Ik wist van niets en dacht dat ze gisteren staakten."

Busstaking

De NS-medewerkers leggen hun werk neer voor een betere cao. Busreizigers zijn volgende week de pineut door stakingen in het openbaar vervoer: buschauffeurs leggen het werk neer, waardoor een groot aantal bussen niet rijdt. Ook de buschauffeurs eisen een betere cao.