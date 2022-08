Tankstation waar brand woedde in Obdam gedeeltelijk open, voorlopig geen LPG

De openingstijden zijn momenteel van 07.00 tot 20.00 uur. Normaal gesproken gaat het pompstation een uur eerder open en sluit het een uur later. Ook is het nog niet mogelijk om LPG (brandstof) te tanken.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

