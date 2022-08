Man naar ziekenhuis na woningoverval in Zaandam

Aan de Stadskwekerij in Zaandam is vanmorgen vroeg een man in zijn woning overvallen. De man is hierbij gewond geraakt en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politiewoordvoerder laat aan NH Nieuws weten dat er op dit moment nog veel onduidelijk is. "Het is nog niet bekend of er buit gemaakt is en of er meerdere personen in de woning aanwezig waren." De straat is deels afgezet.

Een omstander zegt dat de bewoner(s) vaker slachtoffer geworden zijn van overvallen in het verleden.

Verslaggever Tom van Midden is in de buurt. Later meer...