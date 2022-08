Drukte op de weg en in de bus, maar lege treinstations door staking

Door de NS-treinstaking kregen automobilisten en reizigers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer tijdens de ochtendspits te maken met vertragingen. Vanmorgen zaten bussen die niet regelmatig rijden al snel vol, meldt Connexxion. Op de weg was het in de regio Alkmaar en rondom Amsterdam vanmorgen ook drukker dan gebruikelijk.

Station Zaandam ligt er leeg bij door de treinstaking - NH Nieuws

De ANWB liet midden in de ochtendspits weten dat er op enkele plekken files waren, maar grote problemen bleven uit. Weggebruikers in de richting van Amsterdam hadden op meerdere plekken te maken met files. Op de A10 Noord bij de afrit Volendam - Amsterdam - Hemhavens was rond 10 uur 4 kilometer file gemeten, met een vertraging van 13 minuten. Ook op de weg van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam hadden weggebruikers te maken met enkele kilometers file. Automobilisten moeten rekening houden met een kwartier vertraging. (Tekst gaat verder onder de tweet)

Het is druk deze dinsdagochtendspits, landelijk schommelt de spitspiek nu rond de 320 km. Dit is voornamelijk verkeersaanbod. De drukte concentreert zich met name rondom de regio Utrecht. Weten waar je vast komt te staan👉 https://t.co/RpB7jHuv79 pic.twitter.com/33GtRhqFRP — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) August 30, 2022

Volle bussen In bussen was het vanmorgen 'wisselend druk'. Enkele bussen moesten haltes overslaan vanwege de drukte. De bussen tussen Haarlem en Amsterdam zaten dusdanig vol, dat passagiers niet altijd mee kunnen. Er worden vandaag geen extra bussen ingezet door Connexxion vanwege het gebrek aan personeel. "De drukte is dan ook niet zomaar oplosbaar. Daar hebben we mee te dealen", laat een woordvoerder weten. Bussen die niet vaak rijden hebben sneller kans op drukte. Bussen die ook een treinroute volgen zaten ook eerder vol, omdat reizigers normaal gesproken de trein nemen. Rustige bus- en treinstations Bij de meeste busstations in Noord-Holland was het vanmorgen het dan weer rustig. In Beverwijk en Zaandam zijn nauwelijks reizigers te bekennen. "Ik sta hier nu een klein uur, en het lijkt erop dat het voor iedereen kraakhelder is dat er geen treinen rijden", liet verslaggever Jasper Leegwater weten. Op Amsterdam Centraal is het rustig. Vanaf de hoofdstad vertrekken alleen treinen naar Schiphol. "Het lijkt daarom wel een terminal van de luchthaven", vertelde verslaggever Charlotte Versteeg. "Maar die stoppen niet op Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Lelylaan." Toeristen die niet met de internationale trein reizen en ook niet op de hoogte waren van de staking moeten op zoek naar een andere oplossing. Verslaggever Tom van Midden liet weten dat kaartautomaten op station Zaandam niet goed zijn afgeschermd. "Dan zie je dat mensen een treinkaartje kopen en er 2 minuten laten achterkomen dat hun trein niet rijdt." Wel is er een loket open zodat toeristen door een medewerker kunnen worden geïnformeerd.