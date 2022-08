Burgersurveillance mogelijk oplossing voor geweld Velsen-Noord: "De bereidheid is er"

Harry Anderies van Burgerparticipatie IJmond (BIJ) is geschrokken van het geweld door jeugd in Velsen-Noord. Als hij voldoende vrijwilligers bij elkaar krijgt, wil hij er een burgersrveillance opzetten. De gemeente Velsen staat open voor het initiatief.

Anderies heeft drie jaar geleden een burgersurveillance opgericht in buurgemeente Beverwijk. Daarmee heeft hij succes gehad. Het geweld in de Pilotenbuurt en Oosterwijk, is voor een belangrijk deel de kop ingedrukt. Inwoners daar voelen zich veiliger, zo zegt een aantal van hen tegen NH Nieuws.

Avondlijke wandelingen

Door Corona moest Anderies voorlopig een punt zetten achter de avondlijke wandelingen door Beverwijk. Tegelijkertijd werd het door Corona rustiger in deze wijken, waardoor vrijwilligers minder noodzaak zagen in surveillances en deels afhaakten. Gezien de ernst van de situatie denkt hij dat de bereidheid er in Velsen-Noord wél is. "Het is een hechte kern van mensen die betrokken zijn bij wat er in hun dorp gebeurt", zegt hij.