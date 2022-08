Blog: Rustig op station Beverwijk door treinstaking • Veel aandacht voor Disney-schip

Een cruiseschip van mediagigant Disney heeft de afgelopen 24 uur veel bekijks getrokken in IJmuiden. Het schip was een maand geleden ook al op bezoek in de havenstad.

Het twintig jaar oude vaartuig is onderdeel van de 'Disney Cruise line', een vloot van vier schepen die voor het Amerikaanse entertainmentbedrijf de wereld over trekken. Om een fijne vakantie te hebben op het schip moet je wel fan zijn van Disney, want vrijwel iedere vorm van entertainment heeft een link met een bekende film. Zo kan je dineren zoals Belle uit 'Belle en het Beest' of kijk je films vanuit een zwembad dat 'Goofy's Pool' heet.