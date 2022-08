Amsterdam NL V André van Duin: "Ik heb m'n hele leven nog nooit ergens mijn best voor gedaan"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat André van Duin. Ooit begon hij als "die komiek met de hoedjes en de petjes", maar inmiddels mag hij zich ook een gevierd acteur en presentator noemen.

biografie naam: André van Duin geboren: Rotterdam, 1947 beroep: komiek, acteur, presentator erelijst: Omroepman van het Jaar, Televisie-Ster, Media oeuvre award, ere Zilveren Nipkowschijf, Beeld en Geluid oeuvre award, Frans Banninck Cocqprijs, 16 gouden platen

"Ik heb mijn hele leven nog nooit ergens mijn beste voor hoeven doen", mag een opmerkelijke uitspraak genoemd worden voor iemand zo succesvol als André van Duin. "Maar", zo verklaart hij zich nader, "ik heb een keer aan een talentjacht meegedaan, die heb ik gewonnen, en daarna is het eigenlijk zo'n een beetje als een sneeuwbal gegaan." Zijn succes verklaart hij mede omdat hij telkens de juiste mensen tegenkwam: zijn vroegere manager Theo Rekkers, Joop van den Ende, Jan Slagter, Corrie van Gorp, Frans van Dusschoten, Ron Brandsteder, Ferry de Groot. "Al die mensen kwam ik gewoon tegen. En op de een of andere manier werd het altijd een succes of een groot succes." "Het is altijd vijftig procent talent en vijftig procent geluk. Je wordt altijd gestuurd door je omgeving. Je wordt toch gevormd door de mensen met wie je omgaat. Die bepalen uiteindelijk een beetje waar je terecht komt."

Van Rotterdam naar Amsterdam Van Duin groeide op in Rotterdam, maar wilde niets liever dan naar Amsterdam verhuizen. Daar woonden de artiesten die hij bewonderde. "Als kind al wilde ik artiest worden, komiek, mensen aan het lachen maken. Ik had thuis een oud telefoonboek van Amsterdam en daar stonden alle artiesten in die je op de radio hoorde. Er was nog geen televisie in mijn kindertijd. Ik dacht: als je toch in Amsterdam woont, dan zie je die mensen gewoon lopen. Je kan bij ze aanbellen. De telefoonnummers stonden erbij, dat hadden ze toen nog allemaal. Dat heeft me altijd aangetrokken. De drang om naar Amsterdam te gaan heb ik altijd gehad."

The Sunshine boys Kees Hulst is ook iemand die de carrière van André een nieuwe wending gaf. "Dat was het eerste dat ik in het theater deed, met Kees Hulst. Dat was een beetje de omslag, een jaar of tien geleden. Dat ik van 'de komiek met de hoedjes en de petjes', ook andere dingen ben gaan doen. Wat mensen nu ook allemaal heel leuk vinden."

André van Duin - Robert Jan de Boer

Dik Voormekaar Een andere belangrijke samenwerking was met Ferry de Groot. Van Duin kwam bij Radio Noordzee terecht om een programma te doen en plaatjes te draaien. "Ferry de Groot werkte daar als technicus. Dat klikte tussen hem en mij en we gingen een beetje rotzooi maken, kopjes kapot gooien enzo, stemmetjes erbij. Zo is de de Dik Voormekaar Show ontstaan. Ook helemaal niet gepland." De Dik Voormekaar Show is een grote omslag in zijn carrière geweest. "Daarvoor deed ik de revues en dat vonden veel mensen maar een beetje onderbroekenlol. De show was een enorm succes. Op zaterdagmiddag half twee werd naar huis gerend om de de Dik Voormekaar Show te luisteren en opgenomen op cassettebandjes, die had je toen nog. Dat programma zorgde voor een heel ander beeld dat mensen van mij hadden. Ik kreeg een heel ander publiek erbij dat ook naar mijn revues kwam en me anders ging bekijken. Daardoor is mijn publiek enorm verbreed."