Amsterdam NL V De vlag van IJburger Richard Rijkhart: "Hier bijna de enige, buiten Amsterdam niet"

Steeds vaker duikt-ie op: de omgekeerde Nederlandse vlag. Het begon een paar maanden geleden als een uiting van boerenwoede, maar inmiddels hangt de driekleur ook aan viaducten, langs snelwegen en aan gevels van rijtjeshuizen. Wie hangen die vlaggen op? En waar staat dit stille protest voor? NH Nieuws maakte een rondje door de provincie, op zoek naar de gezichten achter de vlag. Vandaag, Richard Rijkhart uit Amsterdam. Zijn vlag werd in brand gestoken, maar hangt er nog steeds. Hij wil zijn afkeer tegen het stikstofbeleid laten blijken. Dat is gebaseerd op verkeerde modellen. Volgens hem niet voor het eerst.

Als vegetariër steunt hij alleen de kleine boeren die op een natuurinclusieve manier groente produceren. Grote varkensflats hoeven niet op zijn steun te rekenen. "Boerenbedrijven die met varkensflats werken en de bio-industrie mogen wel aangepakt worden. Maar het geldt niet voor grootste gemene deler van de boeren." Volgens Rijkhart scheert de regering alle boeren over één kam en hanteert het RIVM 'verkeerde rekenmodellen'. "Ik ben het niet eens met de rekenmodellen. RIVM gaat altijd uit van het worst case scenario. Hoe ze dat doen, ik heb geen idee, maar rekenmodellen geven theoretisch meer stikstofuitstoot dan in de realiteit.

Koffie drinken op het Museumplein Volgens Rijkhart werd er in de coronaperiode ook met de verkeerde modellen gewerkt. "Ze hebben steeds met worst case scenario's gerekend. Misschien was de lockdown helemaal niet nodig en heeft het veel meer kwaad gedaan dan nodig was."

Rijkhart was ook aanwezig bij de coronaprotesten op het Museumplein. "Ik ging koffie drinken op het Museumplein." Maar dat werd niet in dank afgenomen want de politie kreeg de opdracht om in te grijpen. Als er gevochten wordt, ben ik weg."

Of zijn vlag dit keer wel het verschil gaat maken weet hij niet. "Ik hoop het. Ik ben niet de enige. In Amsterdam misschien wel één van de weinigen. Maar daarbuiten niet." Een nieuwe vlag is wat hem betreft in ieder geval niet nodig. "Nu is het een geuzenvlag, dat vind ik eigenlijk nog krachtiger."