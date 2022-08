Politie doet nog onderzoek naar incident station Hoorn, NS praat met conducteur

De politie is momenteel nog druk bezig met het onderzoek naar een incident op het station van Hoorn, vorige week. Op social media ging voor het weekend een video viraal, waarbij een conducteur een man optilt en op de grond gooit. De NS laat weten de uitslag van het onderzoek af te wachten en gaat in gesprek met de conducteur.

Op de video is te zien hoe een conducteur op het station in Hoorn een 21-jarige man hard aanpakt. Nadat er over en weer een paar klappen worden uitgedeeld, tilt de conducteur de man op waarna hij hem op de grond gooit. De 21-jarige man blijft daarna liggen en grijpt met zijn handen naar zijn hoofd. In een reactie aan NH Nieuws laat een NS-woordvoerder weten dat de politie op dit moment nog onderzoek doet naar de aanleiding van het incident. "Dat is nog in volle gang, we wachten de uitkomst van dat onderzoek af", zegt de woordvoerder. "Uiteraard keuren wij dit gedrag van onze medewerkers af."

Gesprek Volgens de politie was bedreiging en mishandeling aan het adres van de conducteur de aanleiding van het incident. Het is niet duidelijk welke consequenties dit voor hem heeft. De NS geeft aan dat er een gesprek gaat plaatsvinden. "Maar het kan ook zijn dat die al is geweest", aldus een woordvoerder. "We zullen in ieder geval zeker contact opnemen." De 21-jarige man werd donderdagavond na het incident op het station meegenomen naar het politiebureau. Een dag later was hij weer op vrije voeten, maar hij blijft nog wel verdachte in het onderzoek.

