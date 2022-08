Huisjesmelkers krijgen nog te vaak voet aan de grond in Hilversum, maatregelen zinvol

Er wordt door onder meer Hilversum al veel langer nagedacht over maatregelen om ervoor te zorgen dat te koop aangeboden huizen niet in handen van huisjesmelkers vallen. Eerder werd al een zelfbewoningsplicht doorgevoerd, maar daarmee kunnen alleen nieuwbouwwoningen worden beschermd. Er wordt dan vastgelegd dat kopers voor een aantal jaar zelf in het door hun gekochte huis moeten wonen.

Nog veel huisjesmelkers

Dat het doorvoeren van zo'n opkoopbescherming in Hilversum zin heeft, staat volgens de onderzoekers als een paal boven water. De afgelopen vier jaar viel nog een flink deel van de verkochte huizen in de gemeente in handen van huisjesmelkers.

Vooral huizen in het centrum waren gewild: van alle verkochten huizen viel ongeveer één op de vijf huizen in handen van huisjesmelkers. Ook in de naastgelegen buurten Hilversum-Oost en Hilversum-Zuid was het redelijk vaak raak.

Andere gemeenten minder

De onderzoekers hebben de hele regio bekeken, maar concluderen dat een opkoopbescherming tot nu toe alleen in Hilversum zin heeft. Andere Gooise gemeenten hebben er veel minder last van, zo blijkt.

Hilversum heeft al eerder gewerkt aan opkoopbescherming, maar de maatregel is nog nooit helemaal doorgevoerd. Dit tot ergernis van de lokale politiek. Het onderzoeksrapport wordt later door de gemeenteraad besproken. Wat andere gemeenten er mee doen, blijft ook nog even afwachten.