Voorrangsregeling bracht Alkmaarse juf Lara naar Westzaan, maar waar blijft de rest?

De Alkmaarse juf Lara (35) ploft vandaag na de eerste schooldag niet in Alkmaar, maar in Zaanstad op de bank. Lara kreeg namelijk net als Astrid een huis en een baan aangeboden. Toch is de regeling geen groot succes, want de leerkrachten buiten de Randstad blijven weg en het aantal reacties valt enorm tegen.

Lara en Astrid geven nu met veel plezier les in de Zaanstreek - aangeleverd

De verwachting was dat het storm zou lopen. De regeling moet het voor onder andere docenten aantrekkelijker maken om in Zaanstad te komen werken. Daarom heeft gemeente Zaanstad besloten dat sollicitanten bij deze vacatures voorrang krijgen op een huurwoning. Rien Spies, lid van college van bestuur van Agora, zei in januari 2021 tegen NH Nieuws: "Ik verwacht dat er in eerste instantie heel veel animo voor is en dat zal nog lastig zijn om allemaal te managen." 'Mooie kans' In eerste instantie waren Astrid Lindström en Lisa Verweij twee van de vijf gelukkigen. Voor de Nijmeegse Lisa was dit een flinke verandering, maar wilde ze graag in Zaanstad werken omdat ze vond dat kinderen niet zeven of acht juffen in een jaar zouden moeten zien. Voor Astrid was de regeling juist de reden om in de Zaanstreek stage te gaan lopen. De juf komt oorspronkelijk uit het naastgelegen Oostzaan, maar ze komt toch in aanmerking. Een jaar later voelt Astrid zich helemaal thuis in haar huis in Zaandam. "Ik moest er wel iets meer aan verbouwen dan ik van te voren had verwacht. Ik heb een beetje pech gehad, de huizen om me heen zijn beter onderhouden." Toch is de 30-jarige dolblij met haar huis en zou ze het zo weer doen. "Het was een mooie kans om aan een woning te komen." Tekst gaat door onder de reportage uit 2021, waar Astrid en Lisa de sleutel ontvingen.

De woning van Lisa is oud, maar de juf is blij met deze kans - NH Nieuws

Voor de Alkmaarse Lara Dignum is de regeling een reden om Alkmaar te verlaten voor Westzaan. Ze heeft niet zulke leuke ervaringen gehad met vorige werkgevers in het onderwijs en ondanks haar verkorte deeltijd opleiding, wilde ze bijna de handdoek in de ring gooien. Tot ze via een detacheringsbedrijf bij een school in Westzaan komt. "Dit voelde anders. Veel vrijheid voor alles wat ik kon doen en ik kreeg ook ondersteuning van de directie." Na een halfjaar krijgt Lara het vertrouwen weer terug, maar toen de directie vroeg of ze wilde blijven, zei ze nee. "Ik wilde in Alkmaar een huis zoeken en een baan." Scholenkoepel Agora biedt haar aan om mee te doen met de verhuisregeling. "Ze kwamen vrij snel met voorstellen." In tegenstelling tot Astrid zit in Lara niet in een tijdelijke woning die op de nominatie staat voor sloop. Iets wat Astrid wel een beetje zorgen baart. "Als ik eruit moet, wat dan?"

Quote "Ik wilde in Alkmaar een huis zoeken en een baan" LARA DIGNUM, EEN JUF DIE TOCH KOOS VOOR ZAANSTAD

De juffen wilden beide graag een woning en lieten daar hun werkgebied van afhangen. De regeling zorgt ervoor dat sommige docenten blijven. "Ik weet wel dat het bij één van mijn thuiswonende collega's uit Zaandam ook werd aangeboden." Weinig reacties Het project loopt dus geen storm en het idee om docenten buiten de regio aan te trekken is door het geld wat is vrijgekomen volgens Brigit Schumacher, bestuurslid van Zaan Primair, amper van toepassing. "Voor Corona waren er buiten de randstad nog wel leerkrachten zonder baan. Die wilden we naar Zaanstad lokken door ze aan een woning te helpen." Door het Nationaal Programma Onderwijs is in heel Nederland de werkgelegenheid wel toegenomen. De leerkrachten kunnen daardoor nu in hun eigen regio aan de slag. Schumacher: "Waar we het van moeten hebben, zijn afgestuurde leerkrachten. Dit jaar zijn er weinig reacties gekomen op de verhuisregeling."



Ondanks de geringe reacties, pleit Rien Spies van Agora ervoor dat de regeling blijft. "Het blijft van belang dat we dit aanbieden. Mensen willen graag dichtbij wonen en werken. Ook gezien de reiskosten. Wil je een leraar aantrekken uit een andere regio, dan moet er woonruimte zijn."