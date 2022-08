Verbaasde gezichten bij gestrande reizigers op station Zaandam: "Op de app ging hij wel"

Ondanks de vele waarschuwingen van de NS over de staking in onze regio vandaag, zijn er toch mensen die vandaag een trein proberen te pakken. "Op de 9292-app staat dat de trein nog wel gaat", zeggen verbaasde reizigers als ze op het lege perron staan.

"Ik had het wel gehoord maar ik dacht ik ga toch maar even kijken", zegt een vrouw die naar de dokter in Amsterdam moet. Gelukkig kan zij nog een bus pakken. Ondertussen worden er op het station heel wat telefoontjes gemaakt door de reizigers. Zij bellen hun baas om te zeggen dat ze te laat of helemaal niet meer komen.

Tickets wel te koop

Toeristen die in Zaandam verblijven en Amsterdam willen bezoeken weten niet wat ze overkomt. Bij een Italiaanse reiziger die naar Schiphol moet breekt het zweet uit, en een Engelse zakenman die te laat op zijn afspraak in Sloterdijk komt begrijpt niet dat de kaartjesmachines wel gewoon treinkaartjes verkopen.

De NS laat weten dat het geld voor de kaartjes teruggeclaimd kan worden.