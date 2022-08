Stakingsbereidheid NS-personeel enorm: 'Nagenoeg honderd procent'

Op de derde dag van de estafettestaking van NS-personeel was het vandaag de beurt aan de medewerkers in Noord-Holland om het treinverkeer plat te leggen. De onderhandelingen voor een betere cao zitten muurvast en het personeel ziet zich daarom genoodzaakt het werk neer te leggen. In het kort willen ze twee dingen: loonsverhoging en verlichting van de werkdruk.

Volgens cao-onderhandelaar en vakbondsbestuurder van FNV-Spoor Henri Janssen is de actiebereidheid onder het personeel enorm. "Nagenoeg honderd procent", aldus Janssen. "En dat in alle lagen in de organisatie. Machinisten, conducteurs, servicemedewerkers, monteurs, dienstindelers, ze doen allemaal mee. Dus er is echt wel wat aan de hand."

Inflatiecorrectie op loon

Volgens Janssen vindt er sinds 2017 geen inflatiecorrectie op de salarissen meer plaats. En dat merk je in de koopkracht, zo ervaart ook medestaker Peter Oudenes, servicemedewerker in Amsterdam-Zuid. "Ik zou het fijn vinden als ik vandaag de dag dezelfde volle boodschappentas zou kunnen kopen als die van twee jaar geleden. Dat is niet het geval."