De Peiling: stakingen bij de NS gaan te ver

Het treinverkeer in Noord-Holland ligt al de hele dag plat door een staking van NS personeel. Tienduizenden reizigers hebben er last van. Ze kunnen niet naar hun werk, hun familie of naar Schiphol. Heb je begrip voor de stakende conducteurs en machinisten die meer loon en minder werkdruk eisen?

Vandaag is het de derde dag van de estafettestaking. Tijdens deze staking legt het treinpersoneel het werk neer. Met de actie willen de vakbonden een betere cao afdwingen.

De vakbonden eisen dat het maandloon met 100 euro wordt verhoogd. Verder vragen ze om automatische compensatie voor inflatie vanaf 2023 en een eenmalige uitkering van 600 euro.

Alternatief vervoer

Net als op de twee stakingsdagen vorige week probeert de NS naar eigen zeggen zo veel mogelijk treinen in de rest van het land wel te laten rijden. Die rijden tot de stations Voorhout, Almere Oostvaarders, Amsterdam Bijlmer ArenA en Utrecht Centraal en weer terug. Er worden in Noord-Holland geen vervangende bussen ingezet. De NS adviseert mensen die in, naar of vanuit Noord-Holland willen reizen alternatief vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen.