NS-staking lijkt aangekomen in West-Friesland, stations liggen er verlaten bij

'Blijf thuis op dagen dat het NS-personeel gaat staken': die boodschap over een estafettestaking bij de NS lijkt te zijn aangekomen in West-Friesland. De stations liggen er nagenoeg verlaten bij. Bij het station in Hoorn stonden vanochtend enkele tientallen reizigers te wachten op een bus of taxi.

De vakantie is weer voorbij, dus dat betekent dat het nieuwe schooljaar begint. Toch blijft de drukte uit. In Enkhuizen, Bovenkarspel-Grootebroek, Hoogkarspel en Hoorn is er bijna geen kip te bekennen.

Lege fietsenstallingen, treinstellen die op het perron blijven staan en uitgestorven stations. Er heerst een serene rust in West-Friesland. Via de intercom wordt omgeroepen dat de Intercitytrein vanuit Enkhuizen via Bovenkarspel en Hoorn richting Amsterdam vandaag niet rijdt. Ook andere treinen zijn vanwege de staking komen te vervallen.

Op het station in Hoogkarspel is ook de spoorwinkel gesloten. De kapperszaak in het kleine gebouwtje ernaast is wel geopend.

Amerikanen verrast

Vergeleken met de andere stations is het iets drukker voor het station van Hoorn. Daar stappen reizigers in de bussen van Connexxion.

Tussen de slechts tientallen wachtenden staan vier Amerikanen uit Seattle, een stad in Washington. Ze verbleven sinds donderdag in Hoorn en reizen vandaag verder naar Amsterdam. "We wisten dat de treinen vandaag niet zouden rijden, maar niet dat dit door de staking van het NS-personeel komt", zegt een van hen. Met de bus trekken ze vandaag verder. "Qua vertraging valt het gelukkig nog mee." De reis duurt ongeveer twintig minuten langer.