Langedijker beddenrace terug van weggeweest: 'Volle bak genieten'

De 41e editie van het oer-Langedijker evenement: De Beddenrace, kon zaterdag na een lange coronapauze eindelijk van start gaan. Dat zorgde voor een ontlading die een bijzondere sfeer gaf en ook wel wat los maakte bij de organisatie. "Twee jaar lang moesten we het zonder de race stellen, maar nu is het er weer", vertelt Olaf Bos van SportEvents Langedijk, aan Dijk en Waard Centraal. "Het is ontzettend druk langs de route. Iedereen is uitgelopen en we zijn volle bak aan het genieten."