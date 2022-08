Reizigers overvallen door stakende conducteurs: "Ik kom vandaag niet werken"

Ondanks dat de treinstaking in Noord-Holland al was aangekondigd zijn veel treinreizigers toch verrast vanmorgen. "Hoe moet ik nu naar mijn werk?", vraagt een reiziger op station Alkmaar zich af. "Ik moet naar Beverwijk toe."

De man werkt bij Tata Steel. "Ik moet mijn werk bellen en zeggen dat ik later kom of helemaal niet kom." Hij gaat op zoek naar de bus richting Beverwijk. Weer een andere reiziger had de hoop dat er toch een trein zou rijden, hij pakt de bus. "Dan maar iets later op het werk."

"Ik kom vandaag niet werken", zegt een binnenvaartschipper tegen zijn baas aan de telefoon. Ook hij hoopte dat de trein van kwart over acht gewoon zou vertrekken, maar die blijft staan. "Mijn collega moet nu iets langer blijven. Het is niet anders." Begrip heeft hij wel voor de staking. "Als ik bij NS had gewerkt, had ik waarschijnlijk zelf ook gestaakt."

Via Purmerend

Reizigers in Alkmaar die naar Amsterdam gaan moeten vandaag met de bus naar Purmerend en daar weer overstappen op een bus naar Amsterdam. "Normaal is het met de trein een rit van 45 minuten. Ik denk dat ik nu twee uur nodig heb om in Amsterdam te komen." De man snapt dat er iets moet gebeuren voor het treinpersoneel. "Maar ze duperen nu ook heel veel mensen."

"Heel vervelend, de app zei dat er toch wel een trein zou gaan", zegt een vrouw. "Ik had stille hoop dat er een trein zou gaan. Ik moet naar Amsterdam voor mijn werk en heb een belangrijke afspraak." Ook zij pakt de bus via Purmerend.