Gemiddelde WOZ-waarde in Noord-Holland nog steeds het hoogst

De gemiddelde woningwaarde mag dan in 2022 het minst hard gestegen zijn in de provincie Noord-Holland; de WOZ-waarde per woning is er nog steeds het hoogst. Ook ligt de top drie gemeenten met de hoogste WOZ-waarden (Bloemendaal, Laren en Blaricum) in Noord-Holland.

Op 1 januari 2022 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Nederland 315 duizend euro. Dat is niet alleen 8,6 procent meer dan een jaar eerder maar ook de hoogste waarde ooit, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De gemiddelde woningwaarde is in 2022 met 6,5 procent het minst hard gestegen in de provincies Noord-Holland en Limburg. Bekijk op de kaart de gemiddelde WOZ-waarde in jouw gemeente

Wel ligt in Noord-Holland de WOZ-waarde met gemiddeld 391 duizend euro per woning hoger dan in de andere provincies. De hoogste WOZ-waarde heeft de gemeente Bloemendaal; de gemiddelde huizenprijs is daar 828.000 euro. Bloemendaal wordt gevolgd door Laren (gemiddeld 769.000 euro) en Blaricum (gemiddeld 734.000 euro). In Amsterdam nam de gemiddelde woningwaarde met 2,1 procent veel minder hard toe dan het landelijke gemiddelde en in de drie andere grote steden Rotterdam (11,4 procent), Utrecht (9,8 procent) en Den Haag (9,1 procent).

WOZ De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) regelt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland. De WOZ-waarde van een woning is de geschatte marktwaarde van een huis.

Berekening WOZ-waarde Jaarlijks wordt WOZ-waarde van elke woning in Nederland vastgesteld door gemeenten die kijken naar de huizenprijzen van een jaar eerder. Op deze manier gaat de waarde met een jaar vertraging omhoog wanneer de huizenprijzen stijgen. De indicatie van de WOZ-waarde van huizen is belangrijk voor woningbezitters, omdat zij vaak meer belasting moeten betalen als de WOZ-waarde omhoog gaat. Gemeenten baseren namelijk de onroerendezaakbelasting (ozb) en soms ook de rioolheffing op de WOZ-waarde.