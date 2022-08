Stations Haarlemmermeer bereikbaar, houd rekening met vertragingen

Hoewel de estafettestaking van treinpersoneel vandaag in Noord-Holland is, is Haarlemmermeer per trein nog bereikbaar. De sprinter naar Hoofddorp rijdt gewoon en ook naar Schiphol gaan op dit moment treinen. Niet alle treinen in de regio rijden hun normale dienstregeling.

Station Schiphol Airport - NHNieuws/Doron Sajet

Wie bij de luchthaven of in Hoofddorp moet zijn, heeft geluk. De Intercity naar Schiphol Airport en sprinter naar Hoofddorp rijden gewoon. Sprinters richting Den Haag en Leiden gaan niet, daarom kun je maar twee keer per uur doorreizen naar Nieuw-Vennep.

Amsterdam ligt plat Voor reizigers die vanaf of langs een ander Amsterdams station moeten reizen om bij Schiphol te komen, ziet het er minder rooskleurig uit. Zij zullen met de auto of bus moeten en dat kan flinke vertraging opleveren. Een voorbeeld: een reis van Enkhuizen naar Schiphol duurt met de trein normaal gesproken anderhalf uur, zonder de trein doe je er zeker drie uur over. Tekst gaat verder onder afbeelding

AT5

Op Schiphol is het vooralsnog rustig, ziet luchtvaartverslaggever Doron Sajet. Al lopen er wel wat verdwaalde reizigers rond die niet weten dat ze vandaag niet met de trein naar Amsterdam kunnen. Zo ook deze reiziger vanuit Australië, die het papiertje op de ticketautomaten niet had gezien. Tekst gaat verder

Op Schiphol nauwelijks treinen. Deze toerist uit Sydney (vloog via Abu Dhabi) wil naar Amsterdam, kocht kaartjes en zag pas toen dat de treinen niet rijden ivm de staking. Op de ticketterminals van de NS wordt daar wel voor gewaarschuwd. @NHNieuws pic.twitter.com/PaHkbB31Qm — Doron Sajet (@dsajet) August 29, 2022

Wie vanuit Haarlemmermeer naar het Noorden wil reizen, kan dat vandaag ook niet met de trein doen. In plaatsen als Alkmaar en Den Helder rijden alleen bussen. Met de trein naar 't Gooi kan nog wel. Deze regio doet morgen pas mee met de treinstaking. Geen extra boekingen taxi's en hotels Vakantiegangers lijken zich niet al te veel zorgen te maken. Hotels en taxicentrales zien geen piek in het aantal boekingen. Amsterdamse taxicentrale TCA laat zondagmiddag weten:"Er worden altijd wel reserveringen gemaakt richting Schiphol, maar het is niet drukker dan normaal." Ook taxibedrijf Luchthavenexpress heeft geen extra reserveringen staan, maar zij geven wel een kleine disclaimer: "Meestal komen mensen er pas achter dat er een staking is als ze op het station staan en dan bellen ze ons." Qua hotels merkte alleen het Hilton Hotel gister een redelijke toename van het aantal reserveringen. Waar normaal de helft van de kamers is geboekt, ligt dat nu op zo'n tachtig procent. Of dat een direct gevolg van de staking is, weet het hotel niet.

Doron Sajet