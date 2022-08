Blog: Stakingen NS raken ook IJmond • Tekeningen nieuwe fabrieken Tata Steel in de maak

Duurzaamheidsdirecteur Annemarie Manger heeft gisteren in het FD aangekondigd dat er contracten zijn afgesloten met drie bedrijven die nu aan de slag gaan met het maken van tekeningen voor de nieuwe fabrieken van Tata Steel. Volgens Manger is dat een grote stap in de goede richting. Ze zegt daarover in het Financieel Dagblad: "Dit is nog niet de finale investeringsbeslissing. De uiteindelijke bouw kost enkele miljarden. Maar het feit dat we nu alle steun intern en van het Indiase moederbedrijf hebben om met deze drie bedrijven in zee te gaan, is heel belangrijk."