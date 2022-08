Snackbar in Purmerend overvallen, daders vluchten met sigaretten

De overvallers zijn, volgens mediapartner RTV Purmerend , twee jonge mannen en zij hadden tijdens de overval donkere kleding aan. Tenminste één van hen had een mes bij zich. Omdat de omzet in de kassa al was opgeruimd, bleef de buit beperkt tot enkele pakjes sigaretten.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de snackbar vlak bij het treinstation is overvallen. De afgelopen jaren gebeurde het al vaker. Het is niet bekend over er een verband is met eerdere overvallen. De politie doet op dit moment onderzoek naar de zaak.