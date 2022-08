Onzekere dagen voor 'gerespecteerde' AZ'er Hatzidiakos

Na de gelukkige winst op Cambuur looft Pantelis Hatzidiakos het doorzettingsvermogen van zijn team. AZ won in Leeuwarden met 0-1 door een treffer van Jordy Clasie in de laatste officiële minuut. "Vorig jaar hadden we hier punten laten liggen en nu winnen we."

Pantelis Hatzidiakos looft doorzettingsvermogen van zijn team - NH Nieuws

De wedstrijd in Friesland zou zo maar de laatste kunnen zijn voor Pantelis Hatzidiakos. De Griekse verdediger hoopt al lange tijd op een transfer, maar op wat geïnteresseerde clubs na is er nog niks officieels. Vorige week berichtte diverse media dat Hatzidiakos de stap zou maken naar het Italiaanse Bologna. "Ik las al dat ik onderweg was, maar zover was het zeker nog niet." Tekst loopt door onder de video.

Pantelis Hatzidiakos geeft een update over zijn transferstatus - NH Nieuws

Trainer Pascal Jansen leest uiteraard ook de verhalen, maar weet inmiddels dat iets pas zeker is als de papieren zijn ondertekend. "De tijd zal het leren." Tegen Cambuur stond Hatzidiakos ruim een uur in het veld als rechtsback. Uiteindelijk verving Yukinari Sugawara hem. Tekst loopt door onder de video.

Pascal Jansen over de situatie van Pantelis Hatzidiakos - NH Nieuws

De transfermarkt is nog open tot aankomende woensdag. En daarna zal blijken of Pantelis Hatzidiakos erbij is donderdag tegen NEC. De wedstrijden tegen de Nijmeegse club is in Alkmaar en begint om 20.00 uur. Dit duel is live te volgen op NH Radio.