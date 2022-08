Amsterdam City Swim weer een groot succes: "Met tranen in m'n ogen het water in"

Al vroeg stonden de deelnemers te popelen om het water in te duiken. Voor veel zwemmers en supporters is de City Swim een beladen evenement. Ieder heeft zijn eigen reden om mee te doen: "Op zo'n dag als vandaag is het wel extra emotioneel, want we denken natuurlijk veel aan hem", vertelt een deelnemer wiens vriend aan de spierziekte ALS lijdt. Veel groepen doen samen mee voor vrienden of familieleden.

Ook zwemmen er een aantal bekende Nederlanders mee voor het goede doel, waaronder Thomas Acda: "Ik heb ook over de grachten geschaatst, dus dit is een keer de andere kant". Als ze het water uitkomen zijn veel van de deelnemers opgelucht: "Het was heel mooi, ik ging wel met tranen in m'n ogen het water in", aldus een zwemster.

Meer dan een miljoen

Twee vrouwen zeggen pas emotioneel te worden bij de start: "Onze vader is zestien jaar geleden overleden, dus echt gespannen waren we niet. Maar als je dan zo aan de kant staat en het bijna begint, dan komt het toch wel binnen." Haar zus vult haar aan: "Het is mooi dat iedereen hetzelfde gevoel deelt".