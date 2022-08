Door een rode kaart en blunder bij Cambuur wint een gelukkig AZ

Het eerste half uur vond het voetbal vooral rond de middenlijn plaats en kwamen beide ploegen niet tot kansen. Dat draaide in het laatste kwartier van de eerste helft volledig om. Waar vooral Cambuur een aantal keren zeer gevaarlijk voor het doel van Hobie Verhulst verscheen. Zo raakte de Friese-spits Roberts Uldrikis de paal raakte en was Mees Hoedemakers een keer dreigend van afstand. AZ mocht van geluk spreken dat ze halverwege de wedstrijd met de brilstand de kleedkamers opzochten.

Rode kaart

Na rust verschenen er twee nieuwe gezichten bij de Alkmaarders binnen de lijnen. Mees de Wit voor Milos Kerkez en Jens Odgaard voor Vangelis Pavlidis. De Griekse spits raakte voor rust licht geblesseerd. De wissels resulteerden niet tot een beter spelbeeld, weer was er namelijk een grote kans voor Cambuur. Dit keer Jamie Jacobs die de bal voor het inschieten had, maar de middenvelder uit Purmerend verzaakte vlak voor het Alkmaarse doel. Een minuut later was weer Jacobs de hoofdpersoon, dit keer maakte hij een harde overtreding op Odgaard. Na ingrijpen van de VAR besloot scheidsrechter Dieperink Jacobs de rode kaart te geven.

Mazzel goal

In het laatste half uur werd AZ ook zelden gevaarlijk. Het meest dreigende moment kwam van Mayckel Lahdo. De Zweedse invaller schoot de bal vijf minuten voor tijd tegen de onderkant van de lat. Toch vond de ploeg van Pascal Jansen het net. Dat gebeurde dankzij Jordy Clasie. De middenvelder uit Haarlem schoot net buiten het strafschopgebied de bal tegen de touwen. Al blunderde Cambuur-doelman Joao Virginia opzichtig bij het afstandsschot van Clasie.

Donderdag speelt AZ alweer de volgende wedstrijd. In Alkmaar is NEC dan de tegenstander. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te volgen op NH Radio.

Opstelling AZ: Verhulst; Hatzidiakos (Sugawara/64), Martins Indi, Beukema, Kerkez (De Wit/46); Reijnders, Clasie, De Wit; Evjen (Barasi/88), Pavlidis (Odgaard/46), Van Brederode (Lahdo/64).