Treinpersoneel staakt morgen: vrijwel geen treinen in hele provincie

Als je morgen met het openbaar vervoer wil reizen, moet je even goed opletten: er rijden morgen de hele dag vrijwel geen treinen in de hele provincie door een staking van NS-personeel. Er wordt veel hinder verwacht. Niet alleen voor binnenlandse reizigers, maar ook voor internationale reizigers.

De staking van het treinpersoneel raakt nagenoeg de hele provincie. De NS verwacht veel hinder rond Alkmaar, Amsterdam, Den Helder, Enkhuizen, Haarlem, Hoorn, Schiphol en Zaandam. Alleen rond 't Gooi zullen er nog wel wat treinen rijden, omdat die regio morgen nog buiten het stakingsgebied valt.

Enkele treinen rond Schiphol

Mensen die op vakantie gaan, kunnen nog geluk hebben: station Schiphol Airport blijft nog deels bereikbaar doordat er wel enkele treinen rijden tussen Schiphol Airport en Utrecht Centraal. Toch adviseert de NS-reizigers gebruik te maken van alternatief vervoer, het aantal treinen is namelijk beperkt.

Ook rijden er wel treinen van en naar station Amsterdam Bijlmer Arena, Utrecht Centraal, Almere Oostvaarders en station Voorhout. Dat gebeurt zodat de dienstregelen voor de rest van het land wel zo goed mogelijk kan blijven rijden.

Toch zal de staking ook gevolgen op het treinverkeer in de rest van het land. Het stakingsgebied is namelijk nauw verweven met de dienstregeling in onze provincie en dat maakt dat ook in de rest van het land reizigers hinder ondervinden van de staking.

Drukte op de weg

De ANWB verwacht dat het morgen ook op de weg rond Amsterdam wat drukker zal zijn. Daarbij komt dat in de regio noord maandag de zomervakantie voorbij is en de scholen weer gaan beginnen.