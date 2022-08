Warme douche voor vijf drenkelingen na omslaan zeilboot voor kust Enkhuizen

Eind goed, al goed voor vijf Duitsers die gistermiddag zijn omgeslagen met hun zeilboot op het IJsselmeer. Ze dobberden lang, hangend aan hun omgeslagen boot, op het water en kregen het flink koud. De redders van de KNRM in Enkhuizen konden ze na een zoektocht oppikken en in hun eigen boothuis onder de warme douche zetten.

De vijf hadden het erg koud en mochten opwarmen onder een warme douche in het boothuis. Ze bleken flink geschrokken van hun hachelijke avontuur, maar waren verder in orde.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

