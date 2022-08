Liveblog: Hele dag geen treinen door grote staking NS-personeel

Als je vandaag op vakantie gaat, is een staking van het treinpersoneel natuurlijk extra vervelend. Toch lijken weinig reizigers voorzorgsmaatregelen te hebben genomen door bijvoorbeeld alvast een hotel te boeken op Schiphol of een taxiritje te boeken. De Amsterdamse taxicentrale TCA laat zondagmiddag weten dat het net zo druk is als normaal. "Er worden altijd wel reserveringen gemaakt richting Schiphol", vertelt een medewerker. Ook taxibedrijf Luchthavenexpress heeft geen extra reserveringen staan. "Maandag is nooit zo'n drukke dag", vertelt een medewerker. "Meestal komen mensen er pas achter dat er een staking is als ze op het station staan en dan bellen ze ons."

Vrijdag werd er gestaakt in Zuid-Holland, daar hadden reizigers naar Schiphol ook last van. "Vrijdag was inderdaad wel een drukke dag", bevestigt de medewerker, maar hij had net gemerkt dat het om een staking ging.

De meeste hotels rond Schiphol hebben het ook niet drukker dan normaal. Bij de meeste hotels op en rond Schiphol waren gisteren nog genoeg kamers over. Alleen het Hilton Hotel merkt een redelijke toename van het aantal reserveringen. Waar normaal de helft van de kamers vol zit, ligt dat nu op zo'n tachtig procent. Of dat een direct gevolg van de staking is, weet het hotel niet.