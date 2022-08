Postbode Yildiz bezorgt zelfgemaakte kaartjes bij vreugde en verdriet

In de wijk Weidevenne in Purmerend krijgen de bewoners soms een prachtige kaart in de bus van hun eigen postbode. Yildiz Vet bezorgt namelijk niet alleen de gewone post maar daarnaast ook zelfgemaakte kaarten. "Een hart onder de riem steken als ik zie dat mensen het zwaar hebben", zegt Yildiz. "Maar ook als ze wat te vieren hebben."

Een zelfgemaakt kaartje van postbode Yildiz die zij bij bewoners in de bus doet. - NH Nieuws

De kaartjes maakt Yildiz zelf en haar overleden hondje Brontë staat op alle kaartjes. "Ik hou enorm van tekenen. Al vanaf kinds af aan", vertelt Yildiz op haar ronde door de wijk. Ze heeft geen idee hoeveel kaartjes ze inmiddels al bezorgd heeft, maar het is zeker niet onopgemerkt gebleven. Op Facebook staan tientallen reacties van bewoners die het zeer op prijs stellen. Een van hen is Lindy Vens. Zij schiet nog steeds vol als ze vertelt over het kaartje dat ze kreeg. "Ik liep altijd met de hond buiten en ze begon altijd te blaffen als ze Yildiz zag, maar die was daar niet van onder de indruk. En ook als de post werd bezorgd sloeg ze altijd aan. En toen was het een tijdje stil en vroeg Yildiz wat er aan de hand was. Ik vertelde dat ze plotseling was overleden en toen ik kreeg na een paar dagen een kaart. Daar was ik zo door ontroerd." De tekst gaat door na de foto.

Lindy kwam erachter dat zij niet de enige was die post kreeg van Yildiz. "Ik hoorde van iemand dat ze een kaartje had gekregen omdat haar hond jarig was. En steeds met het hetzelfde leuke hondje erop." Lindy vroeg of er meer was en kreeg vervolgens een stapel kaartjes. Yildiz vindt het een eer dat iedereen het zo leuk vindt. "Mensen vroegen al of ik er niet meer mee wilde doen, maar dat wil ik niet. Zo is het leuk en ook gemeend. Want ik doe ze alleen in de bus bij mensen die het op prijs stellen en waar ik iets mee heb."