Door een staking van het NS-personeel rijden er vandaag geen treinen in nagenoeg de hele provincie. Het treinpersoneel legt het werk neer omdat ze staken voor betere cao-afspraken. De onderhandelingen daarover zitten al een tijd vast, waardoor er nu regio voor regio gestaakt wordt. Vandaag is Noord-Holland dus aan de beurt en dit ga je er van merken.

De woordvoerder van FNV Spoor, Hans Walthie, laat aan NH Nieuws weten dat het stakende personeel zich op de volgende stations kan melden. In Alkmaar, Amsterdam, Den Helder, Enkhuizen, Haarlem, Hoorn, Schiphol en Zaandam ligt het treinverkeer helemaal plat. Buiten de provincie doet ook Almere mee met de staking. "We verwachten een hoge opkomst", vertelt de woordvoerder. "Of het ook uit gaat stralen op de dienstregeling in de rest van het land, is nog niet te voorspellen."

Dat was afgelopen vrijdag wel het geval toen er werd gestaakt in Zuid-Holland. Op Haarlem, Alkmaar en Amsterdam Centraal reden toen een stuk minder treinen. Bij Schiphol werd het daardoor filerijden naar de zogenaamde kiss-and-rideplekken. Ook vandaag wordt daar drukte verwacht.

Hoe dan wel?

De NS raadt reizigers af om naar het station te komen, omdat er toch geen treinen rijden. Andere openbaarvervoerbedrijven rijden vandaag wel gewoon hun dienstregeling. Het is handig om van tevoren je reis te plannen met de reisplanner, die je ook kunt gebruiken om zonder trein te reizen.

Dan krijg je waarschijnlijk wel een langere alternatieve route te zien met verschillende bussen. Een voorbeeld: een reis van Enkhuizen naar Schiphol duurt met de trein normaal gesproken een krap anderhalf uur, zonder de trein doe je er zeker drie uur over.

Als het mogelijk is, kun je de auto pakken richting de bestemming. Ook is de reis af te leggen per taxi, hoewel dat wel een stuk duurder is.

De NS geeft een stakingsvergoeding van 25 euro per persoon. Bij de eerdere stakingsdagen, woensdag en vrijdag, zette de NS op deze pagina aan welke voorwaarden de reiziger moet voldoen voor de vergoeding.

Er wordt geen vervangend vervoer door de NS geregeld. Volgens een woordvoerder van de NS is dit door de hoge aantal reizigers niet mogelijk.

Waarom wordt er gestaakt?

De vakbonden, FNV Spoor, CNV en VVMC staken omdat ze betere werkomstandigheden en hogere lonen eisen. Daarnaast vinden ze dat de werkdruk omlaag moet. "Op dit moment staan 1.100 vacatures open bij de NS en zijn veel medewerkers na enkele weken werken alweer vertrokken", vertelt Walthie.

De vakbonden hadden begin deze maand een ultimatum gesteld waarbij al werd gedreigd met acties als de NS niet in zou gaan op de eisen van de bonden.

De FNV laat weten tot nu toe nog niets gehoord te hebben van de NS. "De bal ligt nu bij de NS", laat Walthie weten. "We staken niet voor ons plezier, we hopen dat we snel de cao-onderhandeling af kunnen sluiten."

De NS laat desgevraagd weten dat de deur open staat voor een gesprek.