Explosief gevonden in Amsterdam-Noord, meerdere woningen ontruimd

In de straat Lohuis in Buikslotermeer is vanochtend explosief materiaal gevonden. De omgeving van de straat is afgezet en meerdere woningen zijn uit voorzorg ontruimd, bevestigt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen om het explosief onschadelijk te maken en te bergen.