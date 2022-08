Angstige momenten voor feestgangers: ponton breekt los bij Pampus en dobbert rond

Volgens hem moeten zij wel even kijken hoe ze dit kunnen voorkomen.

Hoe het ponton losgekomen is van de partyboot is niet duidelijk. De woordvoerder laat weten dat het evenement op Pampus ook vandaag gepland staat. "Op het ponton zaten ook mensen van de organisatie", zegt de woordvoerder.

Omdat de mensen enige tijd in het donker op het meer ronddobberde, was er ook een ambulance opgeroepen. "Het zou natuurlijk kunnen dat mensen onderkoeld waren geraakt, maar gelukkig bleek dat niet het geval", vertelt een woordvoerder van de KNRM. "Alle 35 mensen werden naar Uitdam gebracht en konden vanaf daar met de taxi naar huis."

Er werd gisteravond groot alarm geslagen voor de losgeslagen ponton, vooral omdat lang niet duidelijk was waar het gevaarte precies lag. De KNRM rukte van alle kanten - uit zowel Marken, Huizen als Lelystad - uit om het ponton te traceren. Toen het ponton eenmaal gevonden werd, konden de feestgangers snel worden gered.

