Oekraïense vluchtelingen vieren Onafhankelijkheidsdag: "Het is moeilijk, maar ik vind het leuk"

24 augustus is voor Oekraïners een speciale datum, want op die dag maakte Oekraïne zich 31 jaar geleden los van de Sovjet-Unie. Maar dit jaar is alles anders, door de oorlog die er begin dit jaar uitbrak. Deze dag stilletjes voorbij laten gaan, voelt voor een groep Oekraïense vluchtelingen in Barsingerhorn niet goed, en daarom organiseerden zij vandaag een groot festival.

Manege Bucephalus in Barsingerhorn was vandaag omgetoverd tot een heus festivalterrein. Daar vierden Oekraïense vluchtelingen vandaag onafhankelijkheidsdag. Het was er groots versierd in de kleuren blauw en geel.

Het idee kwam tot stand toen Peter Fekkes uit Barsingerhorn in gesprek was met een aantal Oekraïense vluchtelingen die bij hem verblijven. Ze raakten in gesprek over feestdagen en vertelden Peter over hun onafhankelijkheidsdag op 24 augustus. Peter dacht dat er wellicht iets in de buurt georganiseerd zou worden, maar dat bleek niet zo te zijn. "We gingen Googelen waar een festival was en die was er nog niet", vertelt Peter.

Voor ieder wat wils

De organisatie is weken bezig geweest met de invulling van dag en er valt voor kinderen en volwassenen van alles beleven. Zo is er een groot springkussen, kunnen kinderen geschminkt worden, zijn er Oekraïense hapjes en er is een kraampje dat shirts, tassen en accessoires verkoopt. Oleksandra Solodkova is een van de organisatoren en is erg trots dat het gelukt is om dit festival op poten te krijgen. "Iedereen wil deze dag vieren, want het is voor ons heel belangrijk", vertelt ze, "Het is moeilijk, maar ik vind het leuk."

