Voormalige rampplek Cindu-terrein nieuwe oefenlocatie brandweer: "Geef de tijd een kans"

Brandweer Amsterdam-Amstelland kan vanaf nu realistische oefeningen houden op het voormalige Cindu-terrein in Uithoorn, waar in 1992 een enorme explosie plaatsvond. Brandweermensen kunnen in een oefenobject op het terrein echte vlammen, veroorzaakt door brandend hout, te lijf gaan. Dat is uniek in de regio.

De nieuwe oefenlocatie heeft veel voordelen ten opzichte van de huidige oefenlocatie bij Schiphol, legt Officier van dienst van Brandweer Amsterdam-Amstelland Peter Butter uit. "Daar maken we branden met aardgas. Dat geeft geen rook en dat hebben we wel nodig [red. om goed te kunnen oefenen]." Echte rook Het oefenobject bestaat uit zeecontainers die met elkaar in verbinding staan. Het heeft meerdere verdiepingen en binnenin bevinden zich pallets die in brand gestoken kunnen worden. Hierdoor ontstaat, net als bij een echte brand, dikke zwarte rook. Brandweermensen kunnen zich op deze manier beter voorbereiden op situaties die ze tegenkomen als ze tijdens hun werk een brandend gebouw binnen gaan. Uithoornaars kregen afgelopen zaterdag de kans om een kijkje te nemen op het nieuwe oefenterrein. De brandweer stond klaar om uitleg en demonstraties te geven. "We willen zo begrip kweken voor de acties die we de komende jaren gaan uitvoeren", legt Butter uit. Rook kan natuurlijk altijd voor wat overlast zorgen, al is voor het voormalige Cindu-terrein gekozen, omdat het niet in een woonwijk ligt. De overlast zou dus beperkt moeten blijven.

Quote "Collega's die betrokken zijn geweest bij de brand juichen alleen maar toe dat we goed kunnen oefenen" Peter Butter - Officier van dienst