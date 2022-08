Slapend protest bij Stopera vanwege crisis Ter Apel: "Ik realiseerde me mijn privilege"

Gisteren ging het om drie demonstranten. Een van hen was Pippi van Ommen. "Ik heb het nooit eerder gedaan, dus ik realiseerde me dat dat mijn privilege is", vertelt ze. "En ik lag daar met vrienden. Als je je dan realiseert dat zijn met vreemden buiten slapen, dan is dat bizar en dan weet je wat een grote tegenovergesteldheid het is."

"Ik ben bang dat ze zeggen dat het Rijk er over gaat. Maar dat is geen goed verhaal"

Van Ommen hoopt maandagochtend raadsleden tegen te komen. "Ik ben wel bang dat ze zeggen, zeker bij GroenLinks, dat ze helemaal aan onze kant staan, maar dat het Rijk het bepaalt en dat het moeilijk is. Maar ik heb helemaal geen zin om dat verhaal te horen. Dat laten we lopen. Want zijn zijn de politieke macht en dat is geen goed verhaal."

Als het aan haar ligt, komt er in Amsterdam een aanmeldcentrum dat vergelijkbaar is met het aanmeldcentrum in Ter Apel. "Waarom kan er vandaag of morgen geen werkgroep gevormd worden en dat we het dan volgende week openen? Met het coronavirus en de Oekraïense vluchtelingen hebben we gezien dat er heel snel dingen geregeld kunnen worden. Waarom dan niet als vluchtelingen een andere huidskleur of haarkleur hebben?"

Uur geslapen

Vannacht slaapt er een ander groepje demonstranten. Van Ommen is er 's avonds wel even bij om hen uitleg te geven. Afgelopen nacht heeft ze maar ongeveer een uur geslapen. "Want er was altijd een van ons wakker. Ik heb vooral veel gekletst met mensen die ons zagen liggen."

De demonstranten hopen het nachtelijke protest vol te houden tot 10 september, dat is de dag dat er volgens het asielakkoord geen asielzoekers meer buiten slapen.