Al jaren gesteggel over Enkhuizer 'kletterfontein', zitting verplaatst vanwege fout

De Raad van State zou zich vandaag buigen over de 'kletterfontein' in Enkhuizen. De fontein in het Snouck van Loosenpark is voor enkele bewoners vanwege het geluid een doorn in het oog. Daarom willen ze ervan af. Maar de zaak die ze aanspannen tegen de gemeente laat nog even op zich wachten. Door een fout bij de Raad van State wisten zowel de tegenstanders als gemeente niet dat de zaak vandaag zou plaatsvinden.

NH Nieuws / Maarten Edelenbosch

De gemeente Enkhuizen laat aan NH Nieuws weten dat ze geen uitnodiging hebben ontvangen voor de zitting van vandaag bij de Raad van State. Daarom is die verplaatst. "Wij hebben begrepen dat de zitting nu wordt verplaatst naar een ander moment", aldus een woordvoerder. "Zolang er nog een juridische procedure loopt, doen wij geen uitspraak over de zaak." Een nieuwe datum is nog niet bekend. Twaalf jaar bezig De fontein kwam in 2001 in de vijver te liggen, toen het park 100 jaar bestond. Volgens een buurtbewoonster die er al sinds 1995 woont, begon de ellende toen al. Ze wordt helemaal gek van het gekletter van het water. "Ik ben er al twaalf jaar mee bezig en nu sproeit dat ding weer een meter te hoog", vertelt ze tegen NH Nieuws. "Hoe hoger, hoe meer lawaai het water maakt." Ook een paar andere buurtbewoners hebben er last van. Vanaf 1 april tot 1 oktober staat de fontein elke dag van 10.00 tot 17.00 uur aan. In de buurt is er al jaren gesteggel over de fontein. Eerder kwam het tot een enquête en is een deel van de fontein vervangen. Maar voor de buurtbewoonster helpt het nog niet voldoende. "Ik wilde tot een oplossing komen met de gemeente, door bijvoorbeeld te kijken naar kortere of langere sproeistanden."

De fontein waar het om gaat - NH Nieuws

Er is in de tussentijd wel iets veranderd, maar het werkt niet naar wens. Na al die jaren is ze er nu klaar mee, de inzet bij de Raad van State is dan ook duidelijk: "Ik hoop dat dat ding gewoon weggaat, ik ben er nu klaar mee." Blij met fontein Een andere buurtbewoner, Dirk Almoes, is blij met de fontein. Hij woont er ook vlakbij, maar heeft er geen last van. "Na de enquête zijn er al een aantal maatregelen genomen", zegt Almoes. "Van mij mag de fontein gewoon zo blijven. Een fontein hoort in zo’n vijver, dat vind ik tenminste en dat vinden de meesten ook wel." Almoes was verheugd toen de fontein werd geplaatst vanwege het 100-jarig bestaan van het park. Hij is dan ook blij als de fontein op 1 april weer mag sproeien. "Dan weet je dat de zomer eraan komt, dat het voorjaar er is. Het is ook leuk, een beetje beweging in het water." Zo voelt het voor de buurtbewoonster helemaal niet. "Ik zou willen dat ik er geen last van had. Het is gewoon een rotgeluid."