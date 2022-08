Handbal: Veel speelsters vertrokken bij VOC, maar De Haze gaat voor kampioenschap

Voorafgaand aan het nieuwe handbalseizoen is het altijd weer de vraag hoe de vier Noord-Hollandse damesploegen in de eredivisie uit de zomerstop zijn gekomen. Welke mutaties hebben er plaatsgevonden en wat zijn de doelstellingen? Vandaag aandacht voor VOC uit Amsterdam.

Rachel de Haze over het nieuwe seizoen van VOC - Orange Pictures

VOC verloor vorig seizoen, na een best-of-three, de finale van Venlo. Toch is de doelstelling voor de Amsterdammers ongewijzigd. "We moeten ons niet verschuilen en gewoon weer vol voor het kampioenschap gaan, vertelt een realistische VOC-coach Rachel de Haze.

Aanwinsten

VOC verwelkomde deze zomer vijf nieuwe speelsters. Jill Kooy is misschien wel de grootste aanwinst. "Ze heeft ervaring opgedaan in het buitenland (SU Neckarsulm red.). Daar kunnen de jonge meiden uit onze ploeg veel van gaan leren." Naast Kooy is ook Romé Steverink een welkome versterking voor de handbalploeg uit de hoofdstad.