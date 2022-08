Kopers willen toch ander huis en krijgen 100.000 euro boete

Precies een maand later zagen de twee, die op dat moment in het buitenland verbleven, op de website van Funda een ander huis voor ongeveer dezelfde prijs. Nog diezelfde avond brachten ze een bod voor die prijs uit. Twee dagen later werd dat bod geaccepteerd. Weer een dag later belde hun aankoopmakelaar, die vanwege 'extreem lange wachttijden' al twee weken uitstel had gevraagd, de verkoopmakelaar van het eerste huis met de mededeling dat de financiering niet rond kwam.

Dat heeft de rechtbank donderdag geoordeeld. De twee hadden op 22 juni van dit jaar een koopovereenkomst getekend. Daarin stond dat het huis voor 952.251,00 aan hen verkocht werd. In de overeenkomst stond dat ze de koop konden ontbinden als ze een maand later geen hypotheek voor dat bedrag zouden kunnen krijgen.

"Het feit dat zij vervolgens op 22 juli 2022, dus nog voordat zij op 25 juli 2022 een beroep deden op het financieringsvoorbehoud, een bod hebben uitgebracht voor nagenoeg dezelfde prijs als waarvoor zij de woning van Verkopers hebben gekocht, naar onbetwist is gesteld: zonder financieringsvoorbehoud - doet vermoeden dat zij wel in staat waren de kooprijs aan verkopers te voldoen", schrijft de rechtbank in het vonnis.

Niet geloofwaardig

De kopers gaven aan dat zij de tweede woning pas in oktober of november af hoefden te nemen en dat ze dan waarschijnlijk de financiering wel rond zouden krijgen, omdat 2022 een goed jaar was voor het bedrijf van een van hen. Maar de rechtbank vond dat verder niet onderbouwd en 'in het licht van het voorgaande niet geloofwaardig'.

Naast de 95.225,00 aan contractuele boete moeten ze ook ruim 2400 euro aan proceskosten aan de verkopers betalen.