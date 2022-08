Klaas zorgt met andere campereigenaren voor onvergetelijke dag kinderen

"Het wordt echt genieten voor ze, ook voor de chauffeurs en de begeleiders." Camperliefhebber Klaas Drok uit Purmerend organiseert voor het tweede jaar op een rij een dag voor kinderen die het thuis wat minder goed hebben. En dat doet hij niet alleen, met allemaal campereigenaren uit heel het land rijdt hij ze een dag lang door West-Friesland langs allemaal attracties. "Dit vergeten ze nooit meer."

220827_CAMPERAARS - NH Nieuws

De kinderen Don, Annabel en Merlijn zitten enigszins gespannen in de camper van Tieme in de Grashaven in Hoorn. Ze zijn net hier bij elkaar gekomen, om straks onbezorgd te kunnen genieten van een dag spelen. "We gaan naar een kasteel, naar een bakkerij en naar Ballorig", vertelt Merlijn. Moeder Indra is er ook bij. "We hebben heel erg veel zin in. Het is een afsluiting van de grote vakantie en voor ons een familiedag waar we allemaal als gezin bij elkaar kunnen zijn. Ik voel me erg welkom."

Quote "We zijn niet vermogend of zo, we vinden het goed om mensen te helpen die het nog slechter hebben dan ons." johan tabbers - campereigenaar

Klaas organiseert het nu voor het tweede jaar op een rij. Zo'n 60 kinderen doen mee uit gezinnen waar minder geld is, zieke broertjes of zusjes zijn of waar ouders van gescheiden zijn. "Je moet het doen voor die kinderen, maar dat kost enorm veel tijd en moeite, maar als je dan vanavond terugkijkt dan denk je: dat is het waard geweest."

Hulp uit alle hoeken van het land En niet alleen Klaas geniet ervan. Tientallen andere campereigenaren helpen mee om de dag onvergetelijk te maken voor die kinderen. "Ik heb 200 kilometer gereden", vertelt Tieme van Veen uit Rhoden. "We helpen allemaal graag mee, iedereen is ontspannen en het is een soort van familie geworden." Ook Johan Tabbers helpt voor de tweede keer mee. "We zijn niet vermogend of zo, we vinden het goed om mensen te helpen die het nog slechter hebben dan ons." Hij zegt dat hij de kinderen echt ziet opleven: "De kracht zijn denk ik de kinderen zelf." Don, Annabel en Merlijn genieten volop in Ballorig, het eerste uitje van de dag. Als ze gevraagd wordt, wat ze leuk vinden zeggen Don en Annabel allebei steevast: "Alles." Volgens Klaas heeft deze dag een enorme impact op de kinderen: "Dit vergeten ze nooit meer."