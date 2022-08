Cultureel en kunstzinnig Hilversum presenteert zich op nieuw festival OPEN035

Om, na twee jaar zuchten onder de coronacrisis, het culturele leven van de mediastad weer nieuw leven in te blazen, is een splinternieuw festival opgetuigd: OPEN035. Het evenement betreft een ééndaags festival waarin de culturele- en kunstzinnige sector van Hilversum zich presenteert aan het publiek. Gratis en voor niks kunnen bezoekers op verschillende locaties in het centrum van Hilversum genieten van onder meer live muziek, een rollerdisco en een fototentoonstelling.

Volgens coördinator van het festival, Herman Dummer, is het festival nu al geslaagd vanwege de nauwe samenwerking tussen de verschillende culturele instellingen binnen het Hilversumse. "Dat gebeurde in het verleden toch echt veel minder", aldus Dummer. "Daarnaast spreek ik van een succes als ik vandaag veel mensen zie rondlopen met een grote glimlach op hun gezicht."

Quote "Goed idee zo'n festival want alles ligt toch een beetje op z'n gat" bezoeker open035

Als er wordt gesoundcheckt op het podium op de Kerkbrink nemen verschillende belangstellenden al plaats voor het concert van onder meer Jawa Manla dat straks gaat beginnen. "Goed idee, dit festival", aldus een oudere dame. "Omdat alles toch een beetje op z'n gat ligt. Het is momenteel wel heel erg rustig." Ook een andere bezoeker is enthousiast. "Ik woon pas een jaar in Hilversum en ik ben voor alles in wat zich hier op cultureel gebied aandient. Dus erg leuk om hier vandaag rond te lopen."

Raadhuis in vuur en vlam Eén van de hoogtepunten van het festival zal in de avond plaatsvinden als het raadhuis in 'vuur en vlam' zal worden gezet. "Door middel van video-mapping wordt daar het verhaal van architect Dudoc vertelt, die het raadhuis natuurlijk ook heeft ontworpen", vertelt Dummer. "En verder zullen er vanavond op het hoofdpodium op de Kerbrink een aantal popacts optreden." De oudere dame heeft er zin in. "We gaan lekker kijken wat we tegenkomen", vertelt ze. "Gewoon overal even binnenlopen, zoals je dat doet op een festival."