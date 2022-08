Station Haarlem omgetoverd tot Amsterdam Centraal voor serie over verzetsstrijder

Het gaat om de National Geographic-serie A Small Light over het leven van Miep Gies. Ze hielp onderduikers in het Achterhuis en zorgde ervoor dat het dagboek van Anne Frank bewaard bleef.

De naam van de serie is een verwijzing naar een uitspraak van Gies. "Ook een doodnormale secretaresse, huisvrouw of tiener kan in een donkere ruimte een klein licht laten schijnen." De serie krijgt acht afleveringen en is te zien op streamingdienst Disney+.

Vanwege de opnames werden deze week in Amsterdam verschillende straten afgezet. In Haarlem wordt er tot en met maandag gefilmd. Naast Amsterdam en Haarlem worden er ook delen van de serie in Praag opgenomen.

Ocean's Twelve

Het is niet de eerste keer dat station Haarlem moet doorgaan voor Amsterdam Centraal in een internationale film. Voor Ocean's Twelve met George Clooney werd speciaal een Thalys naar Haarlem gereden. Tijdens de opnames bleek het station echter niet geschikt voor de trein. De Thalys trok een bovenleiding kapot, met vertragingen en veel financiële schade als gevolg.