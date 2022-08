Op één na warmste zomer in Amsterdam: gemiddeld 18,7 graden

De zomer in Amsterdam was warm, naar alle waarschijnlijkheid wordt het zelfs de op één na warmste zomer ooit gemeten voor de stad. De gemiddelde temperatuur tijdens de zomerse periode lijkt uit te komen op 18,7 graden.

Dat laat Weeronline weten aan AT5. Het record voor de warmste zomer komt uit 2019, toen was het gemiddeld 18,8 graden in de stad. "De temperaturen zijn gemiddelde temperaturen, dus wat zowel overdag als 's nachts gemeten wordt", vertelt meteoroloog Matthijs van der Linden. De zomerse periode is nog niet voorbij, maar ondanks dat gaat het zaken naar een derde plek niet gebeuren. Die wordt gevuld door 2003 en 2006, met beide gemiddeld 18,5 graden. De metingen worden gehouden sinds 1951.

Om aan te geven hoe warm een zomer is wordt er gekeken naar het aantal 'warme dagen'. Dat zijn dagen waarbij de maximumtemperatuur boven de 20 graden of meer komt. In Amsterdam staat het aantal op het moment op 74. "Inclusief vandaag komen daar tot het eind van de maand nog vier of vijf dagen bij en dat zou een nieuw record zijn." De 'warme dagen' moeten niet door elkaar worden gehaald met 'zomerse dagen'. Dat is wanneer het minimaal 25 graden is, de stad kent er deze periode 25.

Veel zonuren

Vanwege het warme weer is er ook veel zon in de stad. "Tot nu toe scheen de zon al bijna 790 uur en daar kan nog zo'n 30 uur bij komen", aldus Van der Linden. Dat aantal zonuren is net niet genoeg voor een record. De zonnigste zomer was die van 1975, met in totaal 838,5 uur zon. Dit jaar gaat wel de geschiedenis in als de op één na zonnigste zomer.