Carla is na vijftig jaar tennissen niet van de baan te slaan: "Ik heb geen geheim"

Tennisvereniging ’t Gouwtje in Midwoud viert haar vijftig jarig bestaan. Lid van het eerste uur is Carla Benjamins (87) die nog elke week twee keer op de baan staat. "Ik weet het nog goed in 1972 kregen wij een briefje door de bus waarop stond dat ze een tennisclub in het dorp wilde oprichten. Ik ben gelijk lid geworden", aldus Benjamins.

Nu vijftig jaar later is ze nog steeds niet van de baan te slaan. "Ik heb geen geheim, je moet gewoon doorgaan", vertelt Carla als haar gevraagd wordt hoe ze nog zo fit kan zijn. Elk dinsdag- en vrijdagochtend staat ze om half tien op de baan. Na een uur tennissen doet ze dan een kop koffie en gaat ze weer verder. "Het is heel gezellig met deze groep", vertelt Carla.

Een fitte Carla Benjamins op de tennisbaan - NH Nieuws

Hoewel ze veruit de oudste is, doet ze niet onverdienstelijk mee. "Ja, het gaat allemaal niet meer zo makkelijk als vroeger." Al kan ze met haar backhand nog wel eens verrassend uit de hoek komen. "Die goede backhand had ze vroeger ook al", vertelt een tegenstander. "Ze noemen het ook wel de 'Benjamins backhand'", lacht Carla. Carla slaat haar backhand enkel-handig en dat doet ze met het zogeheten 'slice' effect. Hierdoor stuitert de bal aan de andere kant van de baan minder hoog op en is het voor de tegenstander moeilijker om de bal terug te slaan.

Nu speelt Carla alleen nog voor de lol. "Vroeger ben ik ook wel eens clubkampioen geworden." Toevallig is de verliezend finalist van toen ook op de club. Ze roept dan ook gelijk: "Je hoeft het er niet in te wrijven." Waarna beide dames in de lach schieten. "Na een lange drie setter heb ik de finale van haar verloren ja. Ik denk dat het wel vijfenveertig jaar geleden is", geeft de mevrouw toe. Die lol is precies een van de belangrijke reden waarom Carla nog elke week naar de baan komt. "Ik vind het tennissen leuk, maar de groep is ook heel leuk." De groep bestaat uit meerdere oudere mensen. "Maar wij hebben ook jongere leden hoor, en die willen ook nog steeds met mij spellen. Ik vind dat zo leuk", zegt Carla. Ze voelt zich helemaal thuis bij 't Gouwtje en speelt een pot tennis met iedereen die wilt. Zo staat ze vandaag te ballen met een mevrouw uit Oekraïne. "Een van onze leden geeft haar Nederlandse les, nadat ze erachter kwam dat zij in Oekraïne ook tenniste heeft ze haar mee genomen", aldus Carla.