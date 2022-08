Ex-Witte Leeuw Ozan Kökcü op zijn plek bij FC Eindhoven: "Het klikte meteen"

"Het gaat supergoed met mij. Iedereen heeft mij hier goed opgevangen. Zowel de trainer als de spelers", vertelt de 24-jarige aanvaller over zijn eerste weken in Noord-Brabant. "Ik ben echt superblij met mijn overgang. De trainer geeft mij de kans om in de basis te starten. Het is nog wel even wennen vanwege de andere speelstijl."