Matchwinner Glynor Plet ziet dat Telstar dit seizoen beter in balans is

Vlak voor tijd riep de speaker in het stadion van Telstar Glynor Plet uit tot 'man of the match'. De ervaren spits van de Velsenaren schoot even daarvoor het winnende doelpunt uit een strafschop binnen. "Eindelijk de drie punten voor ons eigen publiek."

Glynor Plet over z'n benutte penalty - NH Nieuws

"Een penalty blijft altijd een penalty", lacht Glynor Plet over zijn benutte strafschop. De lange aanvaller schoot de bal beheerst in de rechterhoek. "Het enige dat dan in mijn hoofd zit is dat de bal erin moet." Drankje Niet alleen Glynor Plet was zichtbaar opgelucht met de eerste winst van het seizoen. Ook trainer Mike Snoei liet voor de camera duidelijk merken dat hij erg blij was. "We gaan nog wel een klein drankje drinken." Tekst loopt door onder de video.

Mike Snoei neemt nog een klein drankje na deze winst - NH Nieuws

Ervaring De treffer van Glynor Plet betekende zijn tweede van het seizoen. De 35-jarige routinier besloot in een laat stadium om zijn contract met nog een seizoen te verlengen in Velsen-Zuid. En dat bevalt hem tot nu toe goed, want hij ziet dat de selectie beter in balans is. "Vorig jaar hadden we minder ervaring." Tekst loopt door onder de video.

Glynor Plet ziet dat de selectie dit seizoen beter in balans is - NH Nieuws

Na vier wedstrijden hebben de Witte Leeuwen vier punten bijeen gesprokkeld en staan daarmee op de veertiende plek. Aankomende donderdag 1 september is alweer de volgende wedstrijd. In eigen huis om 20.00 uur tegen De Graafschap, uiteraard live te volgen op NH Radio.

