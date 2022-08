Zwaaiopa Roel Wildschut overleden: "Hij was echt een icoon van Oud-Koog"

Voorbijgangers in de Breestraat in Koog aan de Zaan keken jarenlang steevast even opzij. Daar stond 'zwaaiopa' Roel Wildschut dan te zwaaien, in zijn deuropening of achter het raam. Vorige week overleed hij op 89-jarige leeftijd. Hij heeft heel veel mensen blij gemaakt: "Het was een klein gebaar, maar had toch impact op mensen."

"De mensen zijn hem nog steeds niet vergeten", merkt dochter Cora. "Ze zwaaien soms nog steeds, al staat hij er niet meer. Hij was echt een icoon van Oud-Koog (buurt in Koog aan de Zaan, red.)."

Zwaaiopa kwam in 2003 op de Breestraat te wonen. Daarvoor woonde hij op het Loodwitmolenpad, ook in Koog aan de Zaan. Cora: "Daar is geen doorgaand verkeer. Er liep helemaal niemand eigenlijk. Hier was leven, met al het verkeer, de fietsers en schoolgaande kinderen… hij ging lekker in de deur staan, met iedereen een praatje maken en zwaaien, zo is het gekomen."

Oogje in het zeil

Ze vervolgt, liefdevol terugblikkend: "Als hij een dag niet gezwaaid had maakten mensen zich al zorgen. Dan werden we gebeld: 'Is er iets met opa? Is hij ziek?' Hij werd altijd wel goed in de gaten gehouden. Ze rekenden op hem."

"Af en toe spotte hij iemand met een lekke band. In zijn goede tijd zei hij dan: 'Zet maar neer, als je terugkomt van school is hij weer gemaakt!'"

Uitgezwaaid

Zwaaiopa vertrok in 2020 uit de Breestraat om naar het verzorgingshuis te gaan. Dat moment ging niet onopgemerkt voorbij.

