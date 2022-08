Buurman met tuinslang helpt brandweer bij balkonbrand Uilenstede

Studenten op Campus Uilenstede in Amstelveen werden rond 16:15 uur opgeschrikt door een balkonbrand in de gele flat naast het cultuurcentrum Griffioen. Een buurman probeerde de brand te blussen met een tuinslang, maar dat mislukte. Het was erg druk op de campus vanwege de VU Introductiedagen.

De brand ontstond op een balkon op de derde etage van de flat. Volgens de brandweer is het onduidelijk of de bewoners van de flat thuis waren toen de brand ontstond. Het balkon is aan de buitenkant zwart geblakerd. De jongen die de bluspoging deed, wordt nagekeken in het ziekenhuis, omdat hij rook heeft ingeademd.