Fietser gewond bij aanrijding afrit A9, politie onderzoekt negeren rood licht

Bij een ongeluk op het kruispunt van de Keizer Karelwegin Amstelveen met de afrit van de A9 heeft een fietser vanmiddag een hoofdwond opgelopen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend, maar onderzocht wordt of de fietser door rood is gereden.

Dat zegt een woordvoerder van de politie Amsterdam tegen NH Nieuws. Behalve een ambulance werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

De woordvoerder kan niet zeggen of de fietser nog aanspreekbaar was. Wel laat hij weten dat collega's van de verkeersongevallenanalyse (VOA) onderzoek doen naar het ongeluk. Daarbij richt de politie zich onder meer op de vraag of het slachtoffer door rood is gereden, benadrukt de woordvoerder.

