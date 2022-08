Alle seinen op groen voor een fantastische Formule 1 weekend in Zandvoort

Ben je er al klaar voor? Het raceshirt gestreken, de nieuwste cap van je favoriete coureur op je hoofd? En de fiets al helemaal klaar voor de tocht door de duinen? Per auto ben je als Formule 1-bezoeker niet welkom in Zandvoort, maar er is mooi nazomers weer voorspeld. Dus de fiets lijkt ook dit jaar weer bij uitstek hét vervoermiddel van en naar het circuit.

Vorig jaar was het een groot succes om het circuit per stalen ros te bereiken. Ook toen was het weer ideaal voor een fietstocht. De Alkmaarse broers Bert en Ide Nijman dachten de ultieme route te hebben gevonden, namelijk over het strand van IJmuiden naar Zandvoort. "Misschien gaat het bij de branding meevallen", hoopte Bert. "Want daar is het meestal hard zand en dan zijn we lachend de shortcut-route aan het doen. En als het heel erg tegen valt, dan weten we waarom we de enige zijn."

En in Zandvoort wezen Ans van den Oever en Henny van Duin veel fietsers de juiste route naar het circuit, voordat ze op de doodlopende Ontvanger Schoutenstraat zouden belanden. "Iedereen gaat rechtdoor maar daar heb je hekken en kan je er niet langs." Ze werden ter plekke en later via facebook hartelijk bedankt voor de vriendelijke hulp.

De officiële verkeersbegeleider op de rotonde op de Zandvoorterweg in Aerdenhout kreeg nog wel eens een minder vriendelijke opmerking naar zijn hoofd als hij de fietsers van de rijbaan naar het fietspad verwees. Maar hij bleef er vrolijk onder. "Wel op het fietspad blijven, anders haal je Zandvoort niet. En blijven lachen."

Kijk hier hoe de racefans naar Zandvoort fietsten vorig jaar. Tekst ga na de video door.