Enkhuizen dagenlang middelpunt van tientallen klassieke zeilbootjes

Tientallen witte masten prijken in de haven van Enkhuizen. Het zijn de klassieke houten zeilbootjes van de Regenboogclub. De organisatie bestaat 105 jaar en dat wordt dagenlang gevierd in de stad aan het IJsselmeer.

Het bootje - ook wel de Regenboog genoemd - is een houten driemans open kielboot, waarmee sinds 1917 wedstrijden wordt gezeild. Ook is de Regenboog Nederlands 'Oudste Nationale Eenheidsklasse'.

