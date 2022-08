Hoe je mee kunt doen aan onderzoek naar Noord-Hollandse kusten

Price: "De foto's die mensen insturen, vormen de data voor ons kustonderzoek. We weten dat ons strand steeds afslijt. Daarom wordt er zand in zee gestort om het tekort aan zand aan te vullen en de hoeveelheid zand op peil te houden."

Kustonderzoek

Price legt uit dat de beelden bijdragen aan een goed beeld van de veranderingen van de waterlijn door de tijd heen, en hoe lang het duurt voordat zand weer aangespoelt. "Er zijn natuurlijk dagelijkse variaties (eb en vloed), maar de winter en zomer vormen ook samen een variatie; in de winter zijn er meer stormen, waardoor het strand smaller wordt. En dan zijn er nog jaarlijkse trends. Winters met minder of juist meer stormen hebben grote invloed op de waterlijn."

Volgens Price worden de beelden nu gebruikt om naar de waterlijnen te kijken, maar hoopt in de toekomst de data op meerdere manieren te gebruiken: "We kunnen ook ontdekken waar muistromen liggen. Die technieken bestaan al, maar worden nog niet toegepast op de beelden nu. Over een tijdje kunnen we mensen informatie geven over waar ze beter wel en niet kunnen zwemmen."

Het kustonderzoek is niet bedoeld om de overheid te adviseren. Price: "De overheid doet haar eigen onderzoek. Wij willen weten hoe de kust zich gedraagt op verschillende tijsdsschalen, en willen mensen daarbij betrekken." Price vindt het belangrijk dat veel mensen meedoen aan het gesprek over de dynamiek van de kust. "Om mensen te informeren, maar misschien ook wel om het publieke debat over klimaatverandering en stormintensiteit hier en daar wat te nuanceren." Volgens Price wordt er soms alarmistisch bericht over stormen en de gevolgen daar, terwijl onze kust zich goed aan kan passen aan nieuwe condities.

Meer palen

Price hoopt snel het aantal palen aan de kust te kunnen uitbreiden. "Ik kom zelf uit de kustonderzoek-hoek en daar maakten we gebruik van heel dure camera-installaties die een keer per uur een foto maakten. De palen met smartphone-houders zijn veel goedkoper, waarmee we dezelfde informatie kunnen inwinnen, alleen dan op veel meer plekken."



Price mag niet klagen over het aantal ingezonden foto's tot nu toe. "In Petten krijgen we vijftien of twintig beelden per dag. In Texel, Egmond, Noordvoort krijgen we een ongeveer dagelijks een beeld." De manier waaop je kunt een foto kunt versturen, is volgens Price geautomatiseerd en geannomiseerd. "Eerst moest je de foto zelf mailen, of delen op social media met een hashtag. Nu wordt de foto automatisch verstuurd zonder verdere gegevens mee sturen. "We hopen dat dat het laagdrempeliger maakt voor mensen om meer beelden te maken."